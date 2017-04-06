關注川習會 外交部：已與美方充分溝通
美國總統川普（Donald John Trump）與中國大陸國家主席習近平將首次會面，外交部今天說，已與美方充分溝通，確保中華民國利益不受影響，也歡迎美方信守台灣關係法承諾。
白宮3月30日宣布，4月6日及7日舉行首次「川習會」，川普於佛羅里達馬阿拉哥俱樂部與習近平會談。
外交部發言人王珮玲上午在外交部例行新聞說明會表示，對「川習會」深感關切，也在事前與美方充分溝通，確保中華民國利益不受影響。
她說，美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、白宮國安會亞洲事務資深主任博明（MattPottinger）都重申美國將信守基於台灣關係法下所有承諾，外交部歡迎相關發言。
王珮玲表示，過去多次美陸領導人會面，美方與台灣都有密切溝通，事前、事後都會交換意見，這次相信會依往例辦理。外交部會持續密切關注「川習會」相關發展及美國與中國大陸領導人互動情形，即時掌握及因應與台灣相關情勢發展。1060406
(中央社)
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