菲政府與菲共簽署過渡停火協議
菲律賓政府與菲律賓共產黨在荷蘭簽署「過渡共同停火協議」，雖未立即生效，但仍為雙方結束將近50年武裝衝突，創造了有利條件。
菲律賓總統府和平顧問辦公室昨天深夜在荷蘭諾德威克（Noordwijk）發布聲明稿說，「菲律賓政府與國家民主陣線的和談小組，週三在此間簽署過渡共同停火協議，把長達48年的暴亂引向全面的解決。」
「國家民主陣線」（NDF）是菲共政治單位。在挪威政府的協調下，菲律賓政府與NDF的談判人員目前正在諾德威克舉行第4輪的和談，挪威政府也將會是雙方停火的觀察員。
聲明說，一旦停火綱要以及前線規則獲得批准，停火將立即生效。
NDF也在官網公布了簽署過渡共同停火協議的照片。
菲政府與菲共過去曾多次各自宣布「單方面停火」，菲律賓總統府和平顧問辦公室說，共同停火協議將比各自的單方面停火「更加穩定」。
總統杜特蒂稍早前提出4項恢復和談的條件，包括雙方簽署停火協議、菲共停止向商家徵收「革命稅」、菲共釋放所有俘擄的軍警及官員，以及政府不承認菲共的任何領土聲索。
聲明說，有關承認單一政府以及菲共徵收革命稅事宜，將於擬訂「全面政治暨憲法改革協議」時進行討論。
菲共成立於1968年，它的武裝單位「新人民軍」（NPA）作亂多年，導致4萬多名戰鬥人員以及平民喪生。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。