菲政府與菲共簽署過渡停火協議

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菲律賓政府與菲律賓共產黨在荷蘭簽署「過渡共同停火協議」，雖未立即生效，但仍為雙方結束將近50年武裝衝突，創造了有利條件。

菲律賓總統府和平顧問辦公室昨天深夜在荷蘭諾德威克（Noordwijk）發布聲明稿說，「菲律賓政府與國家民主陣線的和談小組，週三在此間簽署過渡共同停火協議，把長達48年的暴亂引向全面的解決。」

「國家民主陣線」（NDF）是菲共政治單位。在挪威政府的協調下，菲律賓政府與NDF的談判人員目前正在諾德威克舉行第4輪的和談，挪威政府也將會是雙方停火的觀察員。

聲明說，一旦停火綱要以及前線規則獲得批准，停火將立即生效。

NDF也在官網公布了簽署過渡共同停火協議的照片。

菲政府與菲共過去曾多次各自宣布「單方面停火」，菲律賓總統府和平顧問辦公室說，共同停火協議將比各自的單方面停火「更加穩定」。

總統杜特蒂稍早前提出4項恢復和談的條件，包括雙方簽署停火協議、菲共停止向商家徵收「革命稅」、菲共釋放所有俘擄的軍警及官員，以及政府不承認菲共的任何領土聲索。

聲明說，有關承認單一政府以及菲共徵收革命稅事宜，將於擬訂「全面政治暨憲法改革協議」時進行討論。

菲共成立於1968年，它的武裝單位「新人民軍」（NPA）作亂多年，導致4萬多名戰鬥人員以及平民喪生。1060406

(中央社)