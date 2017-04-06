金溥聰：高院混淆是非 將提上訴

高等法院改判前立委劉文雄批評國安會前秘書長金溥聰「特權」無罪一案，金溥聰今天聲明指出，個人被判敗訴事小，但高院對本案的見解，混淆是非事大，將依法提起上訴。

金溥聰發表聲明指出，他卸任公職後，於104年4月4日偕家人赴日旅遊，出境時以無異於一般國民的自動通關程序，卻遭監察委員被提名人劉文雄誣指濫用特權通關，並接受官員服務處理私事，連續數日於政論節目中詆毀痛斥，嚴重損害他的名譽。

金溥聰指出，台灣高等法院張競文、曾部倫、何君豪等3位法官，推翻本案一審判決，認定耍特權是「中性」字眼，不足以引起外界負評。若依此邏輯，卸任官員耍特權通關係中性行為，不該批評，遑論現職的官員或民代過去或未來耍特權，也無任何可議之處。

金溥聰說，他個人二審官司被判敗訴事小，但高院對本案的見解，混淆是非、誤導社會價值觀事大，實在無法茍同，將依法提起上訴。1060406

(中央社)