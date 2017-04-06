金溥聰：高院混淆是非 將提上訴
高等法院改判前立委劉文雄批評國安會前秘書長金溥聰「特權」無罪一案，金溥聰今天聲明指出，個人被判敗訴事小，但高院對本案的見解，混淆是非事大，將依法提起上訴。
金溥聰發表聲明指出，他卸任公職後，於104年4月4日偕家人赴日旅遊，出境時以無異於一般國民的自動通關程序，卻遭監察委員被提名人劉文雄誣指濫用特權通關，並接受官員服務處理私事，連續數日於政論節目中詆毀痛斥，嚴重損害他的名譽。
金溥聰指出，台灣高等法院張競文、曾部倫、何君豪等3位法官，推翻本案一審判決，認定耍特權是「中性」字眼，不足以引起外界負評。若依此邏輯，卸任官員耍特權通關係中性行為，不該批評，遑論現職的官員或民代過去或未來耍特權，也無任何可議之處。
金溥聰說，他個人二審官司被判敗訴事小，但高院對本案的見解，混淆是非、誤導社會價值觀事大，實在無法茍同，將依法提起上訴。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。