667低地板公車上路 首發打卡送票卡
台北汽車客運表示，新北市公車667「板橋-台北車站」線，陸續更換為19部全新日系低地板公車，首批10輛今天上路營運。搭到新車的乘客，只要臉書打卡就可索取票卡。
台北客運表示，667線行駛板橋縣民大道及萬華艋舺大道，是聯絡新北市板橋與台北間，最快速的公車路線，並行經板橋、萬華及台北車站。
667線也途經板橋後埔及中和外員山，還沒有捷運服務的傳統社區，並經過新北市政府、新北市稅捐處等機關，兼負民眾通勤、通學、洽公與三鐵接駁的多功能路線。
667線全新低地板公車6日起陸續上路營運，其中4部的前路線牌，將採用全彩LED看板，便利乘客辨識。為鼓勵民眾搭乘，台北客運準備1000張票卡（一卡通、有錢卡、iCASH）贈送給今天搭乘新車的乘客。
其中，100張票卡內含儲值金100元，另外有1張票卡更加碼1000元儲值金。4月6日當天，搭到新車的乘客，只要在下車前，在手機臉書上打卡，標註例如：「新北市公車讚」、「我愛大眾運輸」、「台北客運讚」、「667公車棒」等鼓勵語句及相片，就可向司機索取票卡一張，送完為止。
為便利民眾辨識，667線新車車頂懸掛小國旗，台北客運歡迎所有乘客搭乘，希望藉全新車隊、密集發車班次，能吸引更多民眾，捨棄自用汽機車，轉而搭乘公車等大眾運輸工具。
台北客運表示，除667線外，另一條新北市公車656「德霖技術學院-台大醫院」線，也將在母親節前後，更新為27輛日系低地板公車營運，請民眾多利用。1060406
(中央社)
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