四川中學生死亡 爆發警民衝突

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中國大陸四川省1名14歲的男學生1日因不明原因死亡，身上帶多處瘀青。警方稱學生墜樓身亡排除他殺，但當地民眾質疑學生遭校園霸凌致死，警方刻意隱瞞案情，發起抗議，並爆發警民衝突。

這起事件最近更在中國大陸社群網站上引發討論，微博上已累積逾45萬筆討論數；中國大陸官媒新華社也發布文章，質疑當地政府拿出澄清謠言的事實需要多久時間。

綜合香港明報即時新聞、中新網等報導，中共四川省瀘州市瀘縣宣傳部微信公眾號「瀘縣發布」1日公告，這名趙姓男學生當天上午6時左右，在宿舍樓外死亡。

「瀘縣發布」於隔日再度發文表示，學生損傷符合高處墜下傷勢特徵，「現有證據排除他人加害死亡，具體死亡原因需依法按程序待家屬同意後屍體檢驗確認。」

文章發布後引起大陸網民討論，更有人在網路上公布男學生的母親衝進殯儀館，剪開孩子衣衫，男學生後背有大面積瘀青，手部肘部有傷痕。另外也有網民爆料，指男學生是遭校內另外5名學生毆打致死，警方疑似隱瞞案情。

為此，「瀘縣發布」對外宣稱，相關內容為網民編造，並逮捕發文民眾，但卻改口表示「無證據證明死者係他殺」。

事件發生數日內，許多網民質疑官方未經驗屍就判定排除他殺，更有大批民眾聚集在男學生就讀的學校外抗議，要求警方說明，而當地政府則出動大批警力戒備，一度爆發警民衝突。

中國大陸官媒新華社4日更發表題為「拿出澄清謠言的事實需要多久—三問四川瀘縣校園死亡事件」的文章，質疑當地政府派出大量警力封路，引發群情激憤。

文章指出，當地政府派遣官員尾隨記者採訪試圖施壓，「這一案件又有什麼難以公布的苦衷？這些問題需要當地有關部門做出明確回答。」1060406

(中央社)