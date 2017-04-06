設活動中心要3年 柯文哲：等到反攻大陸
台北市長柯文哲今天主持里長座談會，聽聞新工處提及在磺溪橋下設區民活動中心需等到民國109年時說，又不是偉大建築物，並笑稱要等到「反攻大陸」才執行，下令先做簡易設施。
柯文哲上午出席並主持「市長與里長市政座談會─北投區」，會中有里長建議在福國路延伸段跨磺溪橋下增設區民活動中心，里長還直誇柯文哲「人不錯，希望相關單位可在他任內完成」。
新工處報告時提及，里長要求設置活動中心地點靠近北投區福國路和磺溪橋下，因涉及共同管道施工，且共同管道被歸納在北投士林科技園區二期開發計畫，預估要到109年底後，才能提供該地做區民活動中心。
柯文哲聽完後直言，聽到109年就不想再聽，（增設區民活動中心）又不是偉大建築物，並笑稱要等到「反攻大陸」後才能執行，提及若新工處「要等到大家都弄好，那就慢慢等」，最後下令先施作簡易設施，且工程發包後可先施工就先做，並列管該案6個月。
新工處表示，會重新檢討該地是否可先作區民活動中心。1060406
(中央社)
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