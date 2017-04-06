郝龍斌反核食 公布12萬多份公投連署書

國民黨副主席郝龍斌（中）6日與國民黨立法院黨團總召廖國棟（右二）、前衛生署長楊志良（左二）等人舉行「好膽你開放，勇敢的台灣人衝呀！」記者會。（姚志平攝）

國民黨工作人員將12萬多份反核食公投連署書一箱一箱的整理好。（姚志平攝）

國民黨副主席郝龍斌6日與國民黨立法院黨團總召廖國棟、前衛生署長楊志良等人舉行「好膽你開放，勇敢的台灣人衝呀！」記者會，並表示目前已完成的12萬多份反核食公投連署書，政府如果執意開放日本核災地區食品進口，國民黨就立即把連署書送交公投審議委員會，發動公投並包圍海關。

(中時)