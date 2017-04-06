爭取出席WHA 外交部推演各種情勢並因應
外交部今天表示，台灣是否收到WHA邀請函，過去到5月才有最後結果，政府已沙盤推演各種可能情勢，訂定因應做法，同時密切關注與此相關的國際情勢發展。
衛福部長陳時中今天表示，目前還沒有收到世界衛生大會（WHA）邀請函，但衛福部會全力準備、全力以赴，也希望各方能夠協助，讓台灣順利出席。
外交部發言人王珮玲今天在外交部例行新聞說明會表示，外交部已展開相關工作，積極呼籲世界衛生組織（WHO）援例寄發台灣邀請函。
中華民國駐日內瓦辦事處一直以來也與世界衛生組織（WHO）秘書處保持密切聯繫，表達期盼第9度受邀以專業、務實方式出席WHA的立場，促請WHO儘早寄發邀請函給台灣。
王珮玲指出，外交部同時已請相關駐外館處向駐在國政府說明中華民國務實、理性參與WHA的立場，強調台灣持續參與，可對全球疫情及傳染病防治作出實質貢獻。
王珮玲說，國際社會普遍認為有接納台灣參與WHA的必要性。台灣出席WHA代表團過去8年積極參與議事討論，分享國內經驗並作出貢獻，已廣獲國際醫衛社群之肯定。
她表示，美、日、歐洲等眾多國家也認為必須接納台灣參與WHO及WHA，才能全面有效提升全球醫療衛生水準。這些支持都是今年繼續推動參與大會的能量，目前「還有一些時間」，有相關結果會儘快向社會報告。1060406
(中央社)
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