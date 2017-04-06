遭黃國昌告誹謗 洪秀柱陣營指作秀

我要評比

時代力量籍立法委員黃國昌不滿中國國民黨主席洪秀柱指他支持核災區食品進口等，今天到台灣台北地方法院提誹謗自訴；洪秀柱陣營說，黃國昌作秀太多會自食惡果。

黃國昌3日晚間7時許在社群網站臉書（facebook）張貼媒體報導截圖，「洪秀柱表示，地方民眾對黃國昌支持核食進口、毒品除罪化，配合民進黨諸多違法亂紀的言，引起行民眾不滿」等。

黃國昌上午在律師曾威凱陪同下，到北院提告誹謗，未來將提民事損害賠償訴訟。

黃國昌表示，洪秀柱惡意抹黑信口開河，已給48小時道歉機會，但過去48小時，完全看不到洪秀柱負責任態度，看不到任何誠懇道歉。

他說，求償金額非重點，不管到時法院判賠多少，一定全數捐出公益使用。

尋求連任的國民黨主席洪秀柱陣營總幹事吳育仁上午受訪表示，黃國昌在反核食立場上，態度非常模糊，提告後，大家會知道黃國昌真實面目，正好讓民眾在法院檢視黃國昌，選前說一套、選後做一套，表演工作發揮淋漓盡致。

他說，國民黨反核食進口，黃國昌投棄權票，是支持還是反對？態度不明，洪秀柱講得沒錯。如果有任何問題，到法院也是一條路，但黃國昌不要以到法院提告，遮掩內心不安。

此外，黃國昌到北院提告時，有國民黨支持者在旁舉牌嗆聲，高喊罷免黃國昌等口號，記者問黃國昌是否受影響？他說，在立法院表現可受公評，不受影響。1060406

(中央社)