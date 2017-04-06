政府若進口日本核食 郝龍斌：發動公投

國民黨副主席郝龍斌今天說，民進黨若開放核災食品進口，他馬上把反核食的連署書送到公投審議委員會，發動全民公投；若要開放美豬進口，就去包圍海關，絕不讓美豬進口。

郝龍斌今天與前衛生署長楊志良，以及多名國民黨立委在立法院召開「好膽你開放，勇敢的台灣人衝呀」記者會，表達民眾的不安心，呼籲政府若是開放日本核災食品進口，他們就會馬上發動全民公投。

郝龍斌表示，有效的反核食進口的連署書，超過12萬2000份，如果民進黨開放核災食品進口，他們馬上把連署書送到公投審議委員會，發動全民公投；他們知道公投很難，但只要全民支持，你我注意健康，公投就不難，希望透過公投，讓核災食品進口這件事，不可能發生。

郝龍斌說，民進黨政府還打算進口美豬，但萊克多巴胺的問題不解決，他們絕對不放心。如果民進黨要開放美豬進口，國民黨一定會與民眾在一起，貫徹公民不服從，去包圍海關，絕對不讓美豬進來，這是國民黨的決心。

國民黨立委賴士葆表示，好膽你開放，勇敢的台灣人不僅僅要公投，他在這裡承諾，一定是遍地烽火，各地開始第二階段的連署，加上若是進口，就去包圍海關以及衛生福利部，這些都不排除，因為人民的健康，沒有任何政治利益可取代。

楊志良說，瘦肉精美豬的事情，馬政府都挺過去了，蔡政府為什麼挺不過去？請蔡政府拿出「guts」挺過去；而核災食品若如日本人說的沒問題，那就給多給日本人吃，台灣就多進口非核災區的日本食品就好。1060406

(中央社)