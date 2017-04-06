民進黨不質詢卻耍寶 國民黨：食安問題多到不敢問？

國民黨文傳會副主委唐德明6日批評，食安立委吳焜裕在立院天馬行空質詢，是台灣人民的悲哀。(潘維庭翻攝)

民進黨不分區立委排名第一的食安專家吳焜裕，5日在國防委員會天馬行空的質詢引發國人譁然。國民黨6日上午批評，為什麼號稱「食安專家」的立委，不質詢國人關心的食安問題，卻要戴著墨鏡在鏡頭前耍寶？為什麽排名第一的不分區立委，不能留在衛環委員會，卻被迫淪落到外交國防委員會？

國民黨文傳會副主委唐德明6日上午表示，這是因為民進黨內，「黨意大於一切，黨意壓制民意」，因此一切都是「政治問題」，沒有什麼「專業問題」，所以執政只求解決政治問題，不必考慮人民需求，不務正業「也只是剛剛好而已」。

他舉例，像是替代役煎鍋貼、送快遞；郵差做長照也就罷了，連替代役也要「參長照一腳」，他批評，官員想的都是如何解決蔡總統的困境，而不是台灣人民的困難，「這真的是台灣人民的悲哀」。

唐德明指出，即使吳焜裕本會期是在外交國防委員會，「但他仍然可以去衛環委員會質詢食安議題啊！難道民進黨執政下的台灣，已經沒有食安問題了嗎？」像開放日本核食爭議、瘦肉精美豬、農藥是否開放、黑心油再現等議題，乃至於「食安五環」破功，「原來不是沒有食安問題，而是食安問題太多，導致食安專家立委不敢多置一詞而已」，只好天馬行空耍寶，大談戰鬥機器人、無人戰鬥機，這難道不是台灣人民的悲哀嗎？

(旺報)