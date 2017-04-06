曾之喬入戲深 滿嘴粗話收不回

曾之喬（右）和王子昨晚出席殺青酒。（粘耿豪攝）

寶兒裝扮艷麗。（粘耿豪攝）

陳珮騏。（粘耿豪攝）

暑期新戲《稍息立正我愛你》5日晚殺青宴，劇中演員王子、曾之喬、黃心娣、許光漢、陳珮騏、徐帆、寶兒等人出席，現場服裝主題以黑社會與情婦為主題裝扮，王子穿著一身不良少年制服登場，搭配曾之喬一身若隱若現的性感日式服裝亮相，而其他演員群也都發揮創意悉心打扮出席，彼此爭奇鬥艷超吸睛。

《稍息立正我愛你》拍攝五個多月，劇中演員培養緊密感情，所屬同一家經紀公司的王子與曾之喬，兩人也因長時間相處，讓原本就交情頗佳的兩人感情更加深厚，王子表示：「這是有史以來我話最少的一部戲，劇中我飾演的個性比較沉默，初期為了讓自己能夠盡快投入角色之中，一直刻意維持著沉默，甚至回到家中也是完全不發一語，讓家人都擔心起我來，更讓劇組的工作人員覺得我不好親近，直到拍攝一段日子後，劇組的工作人員才發現其實我的個性是很活潑健談的。」

曾之喬說：「為了飾演18歲這個角色得要素顏演出，因此需要隨時隨地的保養好自己的皮膚，所以這段時間我會不斷的敷面膜，好保持皮膚有年輕的光澤。劇中因我飾演一個很中性的女生，平時愛罵髒話，而且還有很多粗魯的語助詞，為了要讓自己能夠融入角色，隨時隨地都能順口講出髒話，就一直不斷的讓自己養成習慣，就連在家裡也都開口閉口的滿嘴粗話，讓身邊的人都覺得我現在的語助詞變多，想收也收不回來。」

王子與曾之喬再度合作心情？王子感性的說：「可以跟喬喬再度合作覺得非常開心，在跟她拍戲的過程中我可以完全信任她，因為她的情緒都會給的很足，不管是開心的笑，還是難過的哭，都會讓我內心有股很真實的強烈感受，所以每次看著喬喬在戲中哭到很難過的時候，都會讓我感到很心疼，會想要直接去抱著她安慰，因此也讓我開始猶豫，是否下次不再跟喬喬合作了，因為我擔心再也沒有像《稍息立正我愛你》的劇本一樣完美，而這美好的記憶我想要好好保存在腦海，不要改變。」

(中時)