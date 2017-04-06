保護兒童 家扶號召民眾大手牽小手
宣導兒少保護，北高雄家扶中心今天推出「大手牽小手，幸福跟著我-親子健行趣」活動，預計23日於高雄澄清湖風景區舉辦，將號召社區民眾1000人一起成為兒童保護的社區天使。
北高雄家扶中心表示，家扶基金會自1987年起推動兒童保護工作，成為國內第一個投入兒保工作的非營利組織。家扶執行兒童保護工作30年，協助的2萬1480名受虐兒童案件中，發現施虐者有95%是與孩子同住的家人，其中87%為親生父母。兒虐類型以嚴重疏忽為主，占38%；身體虐待及管教不當緊追在後。
為落實推廣兒童保護觀念，北高雄家扶中心規劃於23日在高雄澄清湖風景區，舉辦「大手牽小手，幸福跟著我-親子健行趣」活動，將號召社區民眾1000人一起成為兒童保護的社區天使。
這次健行趣活動安排親子健行、闖關、兒保桌遊體驗、觀光騎警隊及摸彩等活動，北高雄家扶中心希望透過不同的活動內容，引起社會大眾對於兒童少年保護的重視，並運用全民的力量，建立友善兒少的零暴力，歡迎民眾參加用愛和行動共同守護孩子。1060406
(中央社)
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