派出所上演求婚戲碼 溫情洋溢
為了給女友難忘的求婚經驗，服務於台中市警局第三分局立德派出所的員警羅挺維，特別利用上班前時間，向女友許姿婷驚喜求婚成功，兩人並於所內拍攝婚紗照，甜蜜的氛圍讓生硬的派出所也洋溢濃濃溫情。
羅挺維表示，為給女友難忘的求婚驚喜，絞盡腦汁策劃安排，除製作精心設計的卡片、看板等道具，還以用餐名義邀約女友到派出所見面，在她等待時，請同事幫忙拿出事先「設計」好的問卷表、要求女友填寫。
經過層層鋪陳，許女填寫到問卷的最後幾題，問題突然大轉彎，羅挺維說，透過問卷問「如果您的男朋友，在派出所跟您求婚，您會開心嗎？」、「您現在願意接受您的男朋友跟您求婚嗎？」等問題，之後自己現身宣讀求婚誓詞後、單膝下跪求婚，還好同事在旁舉牌壯聲勢，才沒怯場。
女主角在驚喜之餘，終於害羞的點頭答應求婚，兩人預計11月步入禮堂。羅挺維表示，今年才分發到立德所任職，覺得所內同仁相處融洽、常會彼此協助，在所長支持下，決定選擇派出所求婚。
(中時)
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