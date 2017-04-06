「醉」暴力！國內醫療暴力的元兇

美酒好入喉、酒醉最擾人！酒醉者已經成為台灣醫療院所發生醫療暴力最大宗的「醉力量」！衛生福利部統計，去年全國各地醫療院所290多件急診室暴力通報、超過1/3是酒醉者。

因此對於這些酒醉鬧事者到底要先送警察局還是醫院？今天上午在立法院「社會福利及衛生環境委員會」有了更明確的處理方式，有立委認為，一般酒醉民眾鬧事後，第一時間到達的是警察，而警察通常會把酒醉者送往醫院急診，因而產生很多糾紛。

立委表示，醫護人員為了救人已經夠忙了，酒醉者再來鬧事讓他們相當困擾，希望沒有醫療判斷的酒醉者應該帶回警局，衛福部部長陳時中表示，其實只有明顯酒醉就不要帶到醫療場域。

而衛福部已經與警政單位有了共識，衛福部醫事司司長石崇良表示，從去年9月起警政人員會先觀察酒醉鬧事者，如果是單純酒醉不會送急診；送到急診室只要簡單處理即可，將會通知家屬帶回，若家人不帶走就會再帶到警局留置，希望可以減少醫療暴力事件。

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(中時)