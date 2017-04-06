「醉」暴力！國內醫療暴力的元兇
美酒好入喉、酒醉最擾人！酒醉者已經成為台灣醫療院所發生醫療暴力最大宗的「醉力量」！衛生福利部統計，去年全國各地醫療院所290多件急診室暴力通報、超過1/3是酒醉者。
因此對於這些酒醉鬧事者到底要先送警察局還是醫院？今天上午在立法院「社會福利及衛生環境委員會」有了更明確的處理方式，有立委認為，一般酒醉民眾鬧事後，第一時間到達的是警察，而警察通常會把酒醉者送往醫院急診，因而產生很多糾紛。
立委表示，醫護人員為了救人已經夠忙了，酒醉者再來鬧事讓他們相當困擾，希望沒有醫療判斷的酒醉者應該帶回警局，衛福部部長陳時中表示，其實只有明顯酒醉就不要帶到醫療場域。
而衛福部已經與警政單位有了共識，衛福部醫事司司長石崇良表示，從去年9月起警政人員會先觀察酒醉鬧事者，如果是單純酒醉不會送急診；送到急診室只要簡單處理即可，將會通知家屬帶回，若家人不帶走就會再帶到警局留置，希望可以減少醫療暴力事件。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。