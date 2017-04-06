大甲媽遶境空品監測 PM2.5比去年低
環保署今天表示，今年大甲媽祖遶境活動總計搜集超過34萬筆PM2.5濃度監測資料，最高濃度達每立方公尺2307微克，遠低於去年最高值每立方公尺4188微克。
大甲媽祖遶境日前落幕，行政院環境保護署今天公布大甲媽祖遶境期間的空氣品質監測資料，除了於5處宮廟設置固定式感測器外，環保署也與台中、彰化、雲林及嘉義等縣市環保局人員，隨著遶境隊伍沿途隨行監測。
環保署監測結果顯示，台中、雲林、彰化地區最大值分別在台中大甲無極三清總道院旁測得每立方公尺2307微克、雲林西螺福興宮延平路上測得每立方公尺2131微克、彰化大埔測得每立方公尺2105微克。
環保署表示，今年所記錄到的峰值整體都較去年低，今年PM2.5全程平均值為每立方公尺88微克，也較去年每立方公尺112微克來的低，宮廟附近的PM2.5濃度高值大多出現在媽祖鑾轎起駕及駐駕期間，其餘時段PM2.5濃度則相對較低或零星出現相對平時的高值。
此外，監測人員也發現，不少信眾會改以環保瓦斯炮或是駕駛電子鞭炮車來取代傳統鞭炮，明顯降低空氣污染危害。環保署指出，民眾自發性使用各種創新作法代替傳統鞭炮燃放，顯示空氣品質已經受到民眾重視。1060406
(中央社)
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