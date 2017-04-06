取洋名也看五行 美國女孩抓住大陸商機
很多華人家長認為名字會影響孩子的一生，有美國女孩看準商機，在網路上幫中國大陸人取英文名，過程還搭配五行；如果小孩子的五行缺水，就取名布魯克（Brook），意思是小溪。
參考消息網引述西班牙媒體報導，多數中國大陸父母相信給孩子一個好名字，就能讓孩子擁有好的命運。在這種傳統觀念的影響下，很多人不惜花大錢找專業人士，按生辰八字、五行等給孩子取名字。
有趣的是，有些父母考慮到孩子可能到外企工作，還會在網路上找人幫小孩取英文名字。一名美國女孩就創辦了一個取名網站，專門幫中國大陸小孩取英文名，並且做得風生水起。
報導說，即使是取英文名，業者也不忘參考小孩的生辰八字與五行。例如，有的孩子五行缺水，那麼取名的人就會幫小孩取名叫布魯克（Brook），這個名字的中文含義就是小溪。
取中文名的網站更多，一名業者表示，網站會先讓家長們填表，寫下對孩子名字的要求。該網站2014年底創立後，已服務1萬餘名顧客。取一個名字費用約人民幣400至1萬元（新台幣約1800至45萬元）。1060406
(中央社)
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