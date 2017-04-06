渡邊謙當面認不倫戀 癌妻震驚崩潰
日本影帝渡邊謙才因陪妻子南果步抗癌成功，重拾好男人形象，不過近日卻被爆他密搞婚外情3年，還與另3名女子過從甚密，震驚外界，據悉，渡邊謙向妻子坦白不倫戀，讓她當場震驚到快崩潰。
渡邊謙是到大阪宣傳電影時，在酒店認識A女，兩人交往3年，今年2月他更趁妻子南果步去探望和前夫所生的兒子，和A女牽手約會，還被拍到兩人臉貼臉等親密畫面，之後他更當回好丈夫，直到周刊記者上門採訪，南果步才知道真相。
渡邊謙也當面認了不倫戀，南果步雖然沒動怒，但卻相當震驚說「沒想到謙桑也會這樣」，精神逼近崩潰，甚至無力再談夫妻倆的將來，狀況令人擔憂，據悉，渡邊謙預計周末開記者會說明一切。
(中時電子報)
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