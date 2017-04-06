視察風禾公園 鄭文燦：活化設施避免浪費
桃園市長鄭文燦上午視察風禾公園，對於完工至今使用率偏低且使用環境不友善，鄭文燦指示市府相關單位盡快規畫改善。
鄭文燦表示，由於公園興建時過於強調滯洪功能，導致許多基本設施如座椅、燈光及步道等過於簡化，加上景觀水圳枯水期飄散異味，使得附近民眾前來遊玩的意願不高，導致使用率始終偏低，整體設計「不及格」。
鄭文燦認為，只要妥善改建並活化現有的公園設施，並將公園規畫為戶外劇場，占地寬廣的風禾公園十分適合舉辦如跨年晚會的大型活動，也增加公園的休閒價值。
(中時)
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