NBA》放水嗎？馬刺竟在主場輸湖人

馬刺一哥里歐納德(中)無奈看著球隊接受輸球命運。(美聯社)

千萬別懷疑！湖人6日真的以102比95擊敗坐擁主場優勢的馬刺，靠的是上半場一波不可置信的29比3攻勢，不過比賽難免會給外界放水遐想，因為馬刺總教練帕波維奇「氣」到下半場完全不給里歐納德、艾卓吉兩大主力上場！

畢竟兩隊賽前戰績彷彿天地之隔，馬刺60勝17敗，湖人僅拿22勝55敗，馬刺本季更在主場擁有31勝8敗的戰績，反觀湖人本季客場戰績剛好是倒過來的8勝31敗，更誇張的是，湖人此役還先後折損3大主力，竟然還能贏球。

因為湖人賽前就確定先發主控羅素膝蓋受傷缺陣，去年榜眼英格拉姆也在上半場打完，就因膝蓋疼痛退場治療，巧合的是克拉克生末節也因撞傷左膝退場，沒想到陣容如此殘破不全的湖人，竟然還是可以擊敗西區第2的馬刺。

湖人的贏球功臣更是默默無名的艾尼斯，他季初還在火箭效力，只來湖人才打17場比賽，就因羅素受傷缺陣，意外頂下先發位置，就拿全場最高19分，克拉克生17分，小蘭斯15分、9籃板，蘭道爾11分。

或許是因上半場遭湖人打爆，帕波維奇才讓里歐納德、艾卓吉兩人下半場坐足冷板凳，只是馬刺原本就讓吉諾比利、丹尼格林等人輪休了，再看到賽後帕波維奇與湖人總教練華頓握手言歡模樣，馬刺難免給人刻意放水的感受。

(中時電子報)