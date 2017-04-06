驚！嘴唇長斑 50％大腸息肉轉惡性腫瘤
嘴唇長斑別輕忽，當心腸道長髒東西！一名52歲男性，日前嘴唇突然長了像痣一樣的色素斑，經雷射處理後，沒多久卻又持續復發，且更確診黑斑息肉症候群（PJ症候群）。醫師提醒，該疾病患者恐合併腸道長息肉，且有高達50％機率為惡性息肉，民眾若發現嘴唇、口鼻、手指突然長斑，應及早就醫檢查。
收治該病患的書田診所整形美容科主任劉國威表示，色素斑常出現會被陽光照射部位，像是頭頸、四肢，然而斑點若出現在嘴唇、口腔黏膜等部位時，便必須高度注意；他強調，雖然有可能是吸菸、喝酒、補牙引起，但如果排除上述原因，則可能是愛迪生氏症、或上述男性罹患的PJ症候群。
劉國威說，PJ症候群屬於一種遺傳性疾病．根據國外研究，每2.5萬~30萬人便有1人罹病，患者通常會合併腸胃道息肉，且有高達5成的機率惡化成惡性腫瘤，「較一般正常人高出12~18倍」。他補充，另一種愛迪生氏症，則會造成腎上腺素分泌異常，嚴重時也恐危及生命。
上述男性在經腸鏡檢查後，幸無發現息肉，但仍被叮嚀應每年檢查一次。劉國威提醒，若發現嘴唇、口鼻或手指突然長斑，應發揮「愛美」的天性，儘早到醫院治療並檢查。他補充，若排除因疾病引起的色素斑，多會使用雷射手術去斑，術後1~2周應避免接觸過熱或過刺激的食物，並依醫囑塗抹藥膏以及做好防曬。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。