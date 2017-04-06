驚！嘴唇長斑　50％大腸息肉轉惡性腫瘤

醫師提醒，嘴唇、口鼻長斑點者，務必同時注意腸道健康。（劉國威提供）

嘴唇長斑別輕忽，當心腸道長髒東西！一名52歲男性，日前嘴唇突然長了像痣一樣的色素斑，經雷射處理後，沒多久卻又持續復發，且更確診黑斑息肉症候群（PJ症候群）。醫師提醒，該疾病患者恐合併腸道長息肉，且有高達50％機率為惡性息肉，民眾若發現嘴唇、口鼻、手指突然長斑，應及早就醫檢查。

收治該病患的書田診所整形美容科主任劉國威表示，色素斑常出現會被陽光照射部位，像是頭頸、四肢，然而斑點若出現在嘴唇、口腔黏膜等部位時，便必須高度注意；他強調，雖然有可能是吸菸、喝酒、補牙引起，但如果排除上述原因，則可能是愛迪生氏症、或上述男性罹患的PJ症候群。

劉國威說，PJ症候群屬於一種遺傳性疾病．根據國外研究，每2.5萬~30萬人便有1人罹病，患者通常會合併腸胃道息肉，且有高達5成的機率惡化成惡性腫瘤，「較一般正常人高出12~18倍」。他補充，另一種愛迪生氏症，則會造成腎上腺素分泌異常，嚴重時也恐危及生命。

上述男性在經腸鏡檢查後，幸無發現息肉，但仍被叮嚀應每年檢查一次。劉國威提醒，若發現嘴唇、口鼻或手指突然長斑，應發揮「愛美」的天性，儘早到醫院治療並檢查。他補充，若排除因疾病引起的色素斑，多會使用雷射手術去斑，術後1~2周應避免接觸過熱或過刺激的食物，並依醫囑塗抹藥膏以及做好防曬。

(中時)