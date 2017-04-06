大谷翔平打擊再躍進 日媒：打擊意識成長了

大谷翔平開幕專職打者，火燙的打擊手感讓人為之驚艷。(美聯社資料照)

大谷翔平雖然沒有以「二刀流」開季，但專注打者身分亮相的他，開幕至今反而繳出打擊率5成、2發全壘打更為亮眼的成績單，讓人眼睛為之一亮，日媒6日報導指出，大谷比起去年球季，在「打擊意識」上的成長，扮演重要的關鍵要角。

日本火腿昨雖遭羅德逆轉，不過大谷連同本季第二發全壘打，繳出4打數2安打的成績，依舊讓他受到全場矚目。《日刊現代》報導，他能有打擊率5成、2轟，看似更勝去年的高檔演出，打擊時懂得調整心態、設定目標，是一個主要原因。

報導以開幕戰對西武為例，當時大谷首打席被菊池雄星內角球三振，下個打席再對內角球，卻打出右邊方向安打，「這是仰賴經驗，當同樣狀況的經驗增加，就會漸漸成長。」隔天對戰羅德，他同樣是先被內角變化球三振，二度上陣再面對內角球，卻能漂亮的擊出安打。

火腿打擊教練金子誠認為，大谷技術上與去年相去不遠，但觀念卻大有進步。他表示去年大谷的積極出棒，經常讓對手取得球數領先；到了今年，大谷整理出自己擅長與不擅長的攻擊球路，在場下就設定好目標，開始「試著把打擊節奏放慢」。如今看來這樣的改變，收到不錯的效果。

不過金子也直言，現在球季才打了5場球，感受到大谷的進化，對手也會做出應對，且球季過程中，體能難免碰上撞牆期，因此「如何能維持住高檔狀態」，成了大谷另一個重要課題。即便他想維持高檔演出不容易，但可以確定的是，如今的大谷又試圖超越自己，挑戰到另一個更高的境界了。

(中時電子報)