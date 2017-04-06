陸首艘自製航艦 疑夜間建造照片曝光

中國大陸國防部發言人吳謙日前在記者會中證實大陸自製航空母艦「正在開展?裝工作」，最近大陸網上曝光疑似這艘航艦夜間建造的照片，顯示正在24小時趕工。

香港星島日報報導，4月23日是中國大陸海軍節，大陸網上傳言，正在遼寧大連造船廠建造的第一艘國產航艦很可能在當日下水。近日，這艘航艦在夜間加班建造的照片出現在網路上，顯示當局正在24小時趕工。

由前蘇聯航艦改造的中國大陸第一艘航艦「遼寧艦」被稱為中國001型航艦，而中國建造的第一艘自製航艦被稱為001A型航艦。

3月以來網上出現多張照片顯示，這艘航艦繼塗裝紅色底漆，艦島上安裝玻璃後，已開始清理甲板，極可能在近期就會下水。

針對中國大陸首艘自製航空母艦將於何時下水，中國大陸國防部發言人吳謙3月底表示，這艘航空母艦正在開展?裝工作，進展「非常順利」，「相信不會讓大家久等」。這是中共軍方針對首艘自製航空母艦的下水時程，首度公開作出回應。1060406

(中央社)