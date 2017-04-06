宏達電產品進入瓜地馬拉市場
本地媒體報導，行動電話和虛擬實境技術先驅宏達電（HTC）在瓜地馬拉通訊界領袖克拉羅（Claro）代理下，正式進入瓜地馬拉市場，並以此擴充宏達電在拉丁美洲的版圖和成長。
瓜地馬拉「時報」（La Hora）報導，宏達電與克拉羅將合力在本地以他們卓越的經驗將最優秀先進的行動通訊產品提供給本地顧客。
報導指出，本月起，本地市場將出現，在國際媒體和科技界信譽卓著的宏達電，所生產製造的高品質、設計獨特及技術先進的行動電話。
據報導，宏達電生產的行動電話HTC Desire 530已出現在瓜地馬拉市的市面，不久還將推出HTC 10 y HTCDesire 10 Lifestyle兩型產品。
報導指出，在拉丁美洲，宏達電產品已成功打入智利、哥倫比亞、秘魯和墨西哥等國市場。1060406
(中央社)
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