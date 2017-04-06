玖壹壹春風被爆毆人 下午現身說明

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嘻哈團體玖壹壹成員春風（圖）被爆料撂小弟毆人，還向對方嗆聲他是混黑道。經紀公司6日通知媒體，春風下午將開記者會說明。（檔案照片）中央社 106年4月6日

嘻哈團體玖壹壹成員春風被爆料撂小弟毆人，還向對方嗆聲自己是混黑道。玖壹壹經紀公司今天通知媒體，春風下午將舉行記者會說明。

媒體報導，春風被爆料因父親欠債，謝姓男子上門討債，結果被3、4名小弟拿球棍毆打，受傷到醫院治療時，春風還向謝姓男子嗆聲「我是混黑道的」。

玖壹壹經紀公司上午通知媒體，記者會以「春風說明爸爸被毆受傷」為名，春風將在經紀公司老闆陪伴下現身說明。

玖壹壹成軍7年多，從網路發跡人氣爆紅，招牌歌曲有「9453」、「癡情的男子漢」與「打鐵」等。1060406

(中央社)