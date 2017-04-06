保障同志醫療權利 親民黨提案修醫療法
為保障同志、不婚者及遠離親友生活的宗教人士的醫療權利，避免無人簽署手術、麻醉同意書，親民黨團提案修改醫療法，將現行「安寧醫療緩和醫療條例」醫療委任代理人納入適用。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫療法部分條文修正草案，為避免同志族群、不婚主義者及遠離親友生活的宗教人士，在重大醫療事件時無人可簽具麻醉或手術同意書，親民黨團總召李鴻鈞提案修改醫療法，讓病患依自己意願指定為「醫療委任代理人」。
親民黨團幹事長周陳秀霞在提案說明指出，台灣社會多元發展，民眾的生活與人際關係，已不像傳統以家庭為主的模式，加上不婚主義者、同志族群增加，以及宗教人士遠離親友生活，若發生重大醫療事件，恐無配偶、親屬能就近協助。
周陳秀霞表示，同志族群、不婚主義者及遠離親友生活的宗教人士可能陷入無人可簽具手術、麻醉同意書的困境。為維護不同生活方式民眾的醫療權利，應比照現行「安寧醫療緩和醫療條例」，將醫療委任代理人制度，納入醫療法來適用。
對此，衛福部長陳時中在答詢時表示，對於重大遺囑、病人自主權利及安寧死等，都均有嚴格法律規範委任代理人，而醫療法的手術、麻醉、侵入性檢查或治療同意書等部分，實務上已可執行。1060406
(中央社)
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