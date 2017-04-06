八里污水廠傳偷排 綠委籲納入連續監測
八里污水廠將未處理廢水排入海洋。民進黨立法院黨團幹事長葉宜津表示，要求台北市、新北市府積極介入、立即處理，並將污水廠納入連續自動監測；八里、旗津污水廠設備應更新。
媒體報導，亞洲最大的八里污水處理廠承包商惠民實業，涉嫌作假將未經過處理的污水直接排進海中。行政院環境保護署表示，已請新北市環保局調查，如果查證屬實將依水污染防治法，最高處新台幣2000萬元罰款，如果業者偽造不實也可移送法辦。
葉宜津說，這事件「實在是不可思議」，要求台北市政府、新北市政府積極介入、立即處理，不可放任；污水處理廠因為被認定為公共事業，沒有要求要連續自動監測，公共事業應做為人民表率，沒想到讓承包廠商自行檢測，反而便宜行事，強烈要求將污水廠納入排放廢水連續監測系統。
民進黨團書記長李俊俋說，八里污水廠的主管機關是台北市政府，而新北市政府是污水處理廠所在地，要求應趕快負起責任。全國現有46座污水處理廠，只有八里與旗津使用超過20年，相關單位應儘速改善設備，新型污水處理廠沒有這種問題。
民進黨立委呂孫綾說，八里污水廠自86年6月開始接管啟用已經20年，每天處理來自新北、台北、基隆的污水，她呼籲環保署應要求地方環保單位公佈過去稽查結果，建立監測系統，隨時通報預警。而中央必須因應時空環境，全面檢討八里污水廠定位及管理方式。1060406
(中央社)
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