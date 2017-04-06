綠島漁民：魚槍管制措施 剝奪狩獵生存權

農委會為保護近海珊瑚魚礁魚類，日前預告訂定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，綠島民眾認為此措施「不食人間煙火」並剝奪狩獵生存權，上午上街頭，呼籲農委會停止這項措施。

農委會3月6日預告訂定的「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，對魚槍使用範圍加嚴，規定在12海里以外才可以使用，而且不能搭漁船出海，用意保護近海珊瑚魚礁魚類。

不過，綠島漁民認為這項措施「不食人間煙火」，田姓漁民說，台東距離綠島18海里，這樣管制的範圍重疊，根本是叫漁民要游到30海里外才能使用合法魚槍打魚，很不合理。

綠島漁民今天前往綠島中研院海洋研究站陳情，希望農委會停止這項規劃。

漁民田亦生表示，漁業資源枯竭應該是立法禁止使用網目小的魚網才對，而不是管制魚槍，且漁業署應該先參考國際其他國家對魚槍的管理，並且調查畫定國內需要漁業資源保護的地區，再來限制使用魚槍捕魚，才是真正兼顧保障漁民和生態保育的漁業管理辦法。

綠島縣議員謝賢裕表示，人民的基本人權均受憲法保障 (憲法第22條)，不得限制人民的基本人權 (憲法第23條)，憲法賦予人民可自由狩獵謀生的權力，此管制措施剝奪了人民使用魚槍、魚叉在水中獵魚維生，及水中休閒狩獵之生存權之本意。

田亦生表示，魚槍狩獵活動自古以來屬於人類謀生技藝及文化傳承之一種，國外先進國家對魚槍的有效管理方式、是建立正確合理的魚槍使用方法，魚槍持有者可在非管制地區河川、海域場所使用，以保障憲法賦予人民漁獵的權力。

但是，漁政單位對每支魚槍證照核發依據「槍砲彈藥刀械管制條例申請得之」，為何能合法申請魚槍卻又訂立不合理之管制措施，打漁的人都是挑需要的魚來抓，是屬於高選擇性的漁法，比起拖網圍網，魚槍狩獵乃是永續漁法。

陳情漁民認為，所謂「管制措施」應就保護之區域及限制魚獵種類有所規範，而非依據行政程序法訂立不合理之管制措施，違反及剝奪人民生存權益。

田亦生表示，台灣沿海及綠島沿岸12海里外範圍之深度約600至100公尺，在這樣的範圍連游泳都有困難，試問官員如何魚獵，隨便參照法規，套用在不合時宜的管制措施上實有不妥。

陳情漁民希望漁政單位，不要因單一保育類魚種獵捕事件而禁止魚槍使用，呼籲停止不合理「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」之訂立，讓合法魚槍持有者可以安心使用魚槍，還權於民。1060406

(中央社)