國民黨主席選舉 6人完成領表
中國國民黨主席選舉今天最後1天領表，目前已6人完成領表。前國民黨副主席詹啟賢、國民黨主席洪秀柱競選團隊總幹事吳育仁率領的紅、白陣營先後領表，相互較勁，選戰氣氛濃烈。
前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌昨天完成領表；詹啟賢、前立法委員韓國瑜上午出席領表，洪秀柱由吳育仁代領、前立委潘維剛由總幹事高揚昇代領。
吳育仁率青年軍穿白上衣，喊「不走回頭路、主席要挺柱」，聲勢浩大，搶在詹啟賢陣營前領表；詹啟賢由多名穿紅色polo衫青年陪同，手拿「我挺國民黨，只要詹啟賢」牌子，為詹啟賢加油。
吳育仁、高揚昇依序領表，詹啟賢站在中山廳外等好一會兒才領表表示，「連署我們沒有問題，謝謝大家的關心」，到時登記就知道；連署不等於投票，真正票投出來才有用。
韓國瑜表示，他的連署過安全門檻，只要一切公平、公正、公開，非常有信心，現在在衝安全係數，約在2萬5000份到3萬份間較安全。
媒體問到，連署門檻1萬3322份，黨中央可能不會公布超過的數字？詹啟賢表示，他沒意見，但有人已先自己公布了；韓國瑜說，連署勞民傷財，吃足苦頭，以後應考量取消，希望一切照規定，絕對不要給他人「穿小鞋」，萬一其他人拉高數字，重疊連署被刪，對認真連署的人不公平。
國民黨主席選舉5月20日投開票。據規劃，5日到6日領表，即日起連署到15日，17日到18日參選人登記，18日到20日審查連署人資格。1060406
(中央社)
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