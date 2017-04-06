宏都拉斯咖啡出口成長57.6%

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根據業者統計，2016-2017收成年度前6個月（截至3月底）宏都拉斯咖啡出口與上個年度同期相比，在總值方面成長了57.6%，在量方面增加了35.48%。

宏都拉斯咖啡協會（Ihcafe）管理部技術助理奧杜內斯（Mario Ordonez）對媒體表示，去年10月至今年3月，宏都拉斯咖啡出口總值達到6億2100萬美元，而2015年10月至去年3月的總值只有3億9400萬美元。

奧杜內斯說明，本年度前6個月，國際市場的咖啡平均價格是每公擔145美元，而上個年度同期的均價每公擔只有126美元。

而據Ihcafe統計，本年度前6個月，宏都拉斯咖啡出口總量為420萬公擔，上年度同期的出口量為310萬公擔。

Ihcafe的數據顯示，上述期間德國、美國、比利時和義大利是宏都拉斯主要的買主，吸收了宏國咖啡73.78%的總出口量。

宏都拉斯預估，截至今年9月底的本收成年度，將可出口900萬公擔的咖啡並藉此賺取超過15億美元的外匯。 1060406

(中央社)