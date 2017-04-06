LGBT呼籲英政府 護照性別欄應可填X

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英國LGBT維權團體表示，若是民眾對性別的認同並非「男」或「女」的二分法，英國政府應允許民眾在護照上填「X」。

英國在1988年把護照從舊版藍色改為酒紅色，區分為享有歐洲公民權利的護照，以及一般非歐盟英國護照。

然而，英國政府已正式啟動里斯本條約第50條，開始2年脫歐談判，且英國每5年設計一次護照，下次就在2019年，因此屆時英國護照很可能要重回藍色，也因此有人順勢提出修改護照欄位填寫方法。

LGBT維權團體「石牆」（Stonewall）表示，若是能在護照性別欄填「X」，將有助變性以及沒有單一性別認同的民眾。

「石牆」成員史東（Tara Stone）昨天接受英國廣播公司（BBC）廣播節目訪問時表示，「對於那些沒有單一性別認同的人，性別不只是男或女，如果能填X，能讓他們有表現自我認同的機會。」

倫敦「標準晚報」（Evening Standard）報導，英國大約有65萬人自我認同為跨性別者。

「石牆跨性別倡議小組」目前正在進行1項5年計畫，目標在於為跨性別者創造平權環境。

目前全世界護照性別欄可填「X」的國家有澳洲與愛爾蘭。1060406

(中央社)