台鐵懲處案 工會盼勞動部硬起來

勞動部6日召開首次台鐵春節依法休假的不當勞動行為裁決調查庭，工會希望勞動部可以硬起來，保護勞工。約40多名台鐵員工跟聲援團體會前在勞動部前呼口號。中央社記者吳翊寧攝 106年4月6日

勞動部今天召開首次台鐵春節依法休假的不當勞動行為裁決調查庭，工會希望勞動部可以硬起來，保護勞工。

台鐵產業工會春節期間發起依法休假活動，台鐵則對其會員寄出曠職單外，並祭出懲處名單，預計將記235人一大過、6人兩小過、90人一小過。對此，台鐵產業工會向勞動部提出不當勞動行為裁決，勞動部則在今天召開首次調查庭。

「台鐵局硬懲處，勞動部硬起來」約40多位台鐵員工跟聲援團體會前在勞動部前呼口號。台鐵產業工會理事長王傑說，台鐵雖然說等裁決結果後才會公布懲處名單，但他們認為台鐵的意思就是不管裁決結果如何，都會按照考成會結果祭出懲處。

王傑表示，台鐵不如現在就懲處，不然就應該撤銷曠職。台鐵產業工會秘書蕭農瑀則強調，立委林淑芬日前已經在質詢中確認台鐵日夜休的班表已經依法無據，台鐵卻仍不想解決過勞問題，只想解決提出問題的人。

台鐵產業工會認為，勞動部在這場裁決中的態度非常重要，希望勞動部可以硬起來審理此案。王傑也說，過去調查庭都沒有限制旁聽人數，這次卻有讓他們認為並不公平。

勞動部則回應，人數部分是因為場地限制，會以申請人為優先，而裁決的結果預計6月會出爐，且會尊重裁決委員的審理。1060406

(中央社)