賴素如條款修法 司法院法務部不同調

立院司委會今天審查刑事訴訟法的「賴素如條款」，也就是為保障羈押被告的訴訟防禦權，開放羈押被告辯護人之閱卷權。對此，司法院與法務部有所歧異，主席蔡易餘裁示下午再審。

立法院司法及法制委員會，上午審查「刑事訴訟法」部分條文修正草案，因法務部與司法院對羈押被告辯護人有無閱卷權－也就是外界俗稱的「賴素如條款」，雙方意見分歧，會議主席、民進黨立委蔡易餘裁示休息，下午開會審查。

蔡易餘會後表示，大法官釋字737號解釋主要是因賴素如涉收賄、貪污被押，但律師無從調閱相關證據，因此聲請釋憲，所以大法官會議做出737號解釋，要求4月27日前完成修法，因此，推動刑訴法修法，有時間壓力。

蔡易餘說，修法重點在於「羈押中被告的辯護人有沒有閱卷的權力」。法務部與司法院都同意被告辯護人可以閱卷，最大的歧異點在於：法務部認為要保留「例外狀況」可以禁止，但立委憂心檢察官把羈押當成辦案第一工具，押人取供，例外會變成原則。

他表示，修法必須堅守大法官解釋原則，讓被告辯護人、律師與法官接觸到相同卷證，如接觸相關卷證會有洩密或串證之餘，可以用遮掩方式，檢察官若認為不適合提出或需要遮掩，也用相同方式讓律師與法官拿到相同卷證，這是司法院立場。

蔡易餘說，但法務部認為有些狀況只給法官看、不給被告律師看，希望保留這種例外。但司法院憂心一旦保留這種例外，以後所有案件都會變成這樣，因此雙方立場有很大歧異。

他表示，因有修法上的時間壓力，希望司法院與法務部協商，看雙方能否找到共識，如果無法有共識，就由立法院決定。

「目前被告羈押中，辯護人是看不到資料」蔡易餘說，檢察官要提給法官，代表檢察官有一定的信心，這部分讓辯護人律師也可以接觸到，辯護人可以為被告行使訴訟防禦權，同時也讓檢察官知道羈押是刑事處分、偵查的最後手段，不是任何案件都是先押了再說。

法務部政務次長陳明堂表示，司法院與法務部卡在認知上的問題，法官看的全部，是否被告與辯護人全部都一致，司法院釋字737號解釋文可能涉及串證、滅證、危害偵查目的或危害他人生命、身體等可做例外限制。

他說，如嫌犯人贓俱獲，想要羈押當然給看，如果涉及第三人，這個人尚未被掌握，可能涉及洩密，這種例外才會做限制。1060406

(中央社)