賴素如條款修法 司法院法務部不同調
立院司委會今天審查刑事訴訟法的「賴素如條款」，也就是為保障羈押被告的訴訟防禦權，開放羈押被告辯護人之閱卷權。對此，司法院與法務部有所歧異，主席蔡易餘裁示下午再審。
立法院司法及法制委員會，上午審查「刑事訴訟法」部分條文修正草案，因法務部與司法院對羈押被告辯護人有無閱卷權－也就是外界俗稱的「賴素如條款」，雙方意見分歧，會議主席、民進黨立委蔡易餘裁示休息，下午開會審查。
蔡易餘會後表示，大法官釋字737號解釋主要是因賴素如涉收賄、貪污被押，但律師無從調閱相關證據，因此聲請釋憲，所以大法官會議做出737號解釋，要求4月27日前完成修法，因此，推動刑訴法修法，有時間壓力。
蔡易餘說，修法重點在於「羈押中被告的辯護人有沒有閱卷的權力」。法務部與司法院都同意被告辯護人可以閱卷，最大的歧異點在於：法務部認為要保留「例外狀況」可以禁止，但立委憂心檢察官把羈押當成辦案第一工具，押人取供，例外會變成原則。
他表示，修法必須堅守大法官解釋原則，讓被告辯護人、律師與法官接觸到相同卷證，如接觸相關卷證會有洩密或串證之餘，可以用遮掩方式，檢察官若認為不適合提出或需要遮掩，也用相同方式讓律師與法官拿到相同卷證，這是司法院立場。
蔡易餘說，但法務部認為有些狀況只給法官看、不給被告律師看，希望保留這種例外。但司法院憂心一旦保留這種例外，以後所有案件都會變成這樣，因此雙方立場有很大歧異。
他表示，因有修法上的時間壓力，希望司法院與法務部協商，看雙方能否找到共識，如果無法有共識，就由立法院決定。
「目前被告羈押中，辯護人是看不到資料」蔡易餘說，檢察官要提給法官，代表檢察官有一定的信心，這部分讓辯護人律師也可以接觸到，辯護人可以為被告行使訴訟防禦權，同時也讓檢察官知道羈押是刑事處分、偵查的最後手段，不是任何案件都是先押了再說。
法務部政務次長陳明堂表示，司法院與法務部卡在認知上的問題，法官看的全部，是否被告與辯護人全部都一致，司法院釋字737號解釋文可能涉及串證、滅證、危害偵查目的或危害他人生命、身體等可做例外限制。
他說，如嫌犯人贓俱獲，想要羈押當然給看，如果涉及第三人，這個人尚未被掌握，可能涉及洩密，這種例外才會做限制。1060406
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範