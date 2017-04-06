這4部位冒點點黑斑 恐是腸道息肉警訊
很多人都知道皮膚若常曬太陽容易長斑，但書田診所醫師劉國威提醒，若是長在嘴唇、口腔內、鼻子或手指上，當心是腸道長息肉的重要警訊。
書田診所整形美容科主任劉國威今天受訪時表示，色素斑出現的原因很多，像是紫外線照射、荷爾蒙、壓力、不適合的化妝品等，但若是長在嘴唇或口腔粘膜時，就得提高警覺，除了可能是補牙用的銀粉把粘膜染色，也有可能是「黑斑息肉症候群」（PJ症候群）。
他指出，PJ症候群是一種遺傳性疾病，發生率約為2萬5至30萬分之一，患者常合併有腸胃道息肉問題，有高達50%機率惡化成惡性腫瘤，重要徵兆包括嘴唇、口腔內、鼻子或手指冒出點點黑斑，以及血便、經常肚子痛等。
劉國威提醒，因嘴唇、鼻子等部位冒斑求診的患者，多半希望以雷射手術去除，很難聯想到是腸胃問題，呼籲民眾如發現黑斑長在上述特定部位，或是黑斑的外觀突然出現變化，都得當心是疾病引起的，儘早就醫。1060406
(中央社)
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