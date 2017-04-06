安心亞家暴陰影 坦言曾求助催眠師

安心亞愈發成熟美。（《VOGUE》雜誌提供）

安心亞小露性感。（《VOGUE》雜誌提供）

安心亞接受新一期《VOGUE》訪問，分享生活經歷及心情，她說，小時候其實是個非常封閉、同時自卑的孩子。可能因為還沒有被開發吧。她用力的點點頭。不懂得怎麼跟人相處，不敢跟人說話，害怕看到別人的眼神，於是總會習慣性的躲起來。我也不知道自己怎麼會有那樣的性格，反正就覺得沒有人喜歡我，就覺得自己是一個不被疼愛的小孩。轉捩點是她講了一個笑話，班上的同學笑了，突然覺得能夠讓人笑的感覺好好哦，於是漸漸的開始喜歡講笑話，然後慢慢交了一些朋友，慢慢走向人群，開始變得比較活潑。

「以出糗為樂」模特兒變身《全民最大黨》女丑！安心亞做任何事都全力以赴，儘管看似工作有一搭沒一搭的，然而卻從來沒有玩票的心態。《全民最大黨》需要模特兒去舉牌，她的工作就是舉著牌子優雅的走過去，然後也不知道哪根筋發作，走到舞台中間時，她突然就來了個小野貓姿勢，把全場的人都驚歪，也笑歪了，自此她每回都會想一個舞蹈動作，只要看到大家開心，就覺得很樂。樂著樂著，心也熱了，乾脆請模特兒公司不要幫她安排其他工作，一心一意的只是等著《全民最大黨》的通告，就算無法保證每天都可以接到通告但仍堅持，她的目標又改了，想當個女丑。這是大家認識安心亞的開始，也是她演藝過程的開始，然後唱歌、演戲，至今八年。

兩年多前她遇到人生中的一大挫折，在這挫折之前，有回有個戲劇老師對她說她有一個面具。當時我覺得很不解，覺得天哪，我這麼做自己的人，你居然說我有面具。挫折來自於演戲，要她誇張要她耍寶要她無厘頭都沒問題，然而只要一碰到情緒戲，立刻像是有堵牆立在眼前般，怎麼樣都無法進入。那時候好沮喪，覺得怎麼會這樣呢，到底是為什麼。百思不得其解。到處問人，問老師，去看了心理醫生，甚至，求助於催眠。原來，那個對人、對世界充滿畏懼的小女孩始終都在，不可以板著臉、不可以在別人面前難過、不可以這不可以那，不然就沒有人會喜歡你。

催眠時候，只要問到父親，她的情緒就止不住的起起伏伏，小時候被酒精中毒的爸爸打，是她始終不敢碰觸的記憶，父親過世後，跟了媽媽的她覺得反正一切都過去，所以過去怎麼樣都已經不再重要，不需要再在乎了，然而，原來不是這樣：我發現原來我非常非常的在乎爸爸，我很在乎，他到底愛不愛我。

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(中時)