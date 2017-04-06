化攻使政策轉彎？ 川普恐棄綏靖改軍事攻擊敘利亞

川普和約旦國王今天召開聯合記者會。(圖/美聯社)

敘利亞西北部伊德利布省周二傳出遭化學毒氣攻擊，造成老弱婦孺平民慘重傷亡，而各國認定是效忠敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的政府軍發動的攻擊，儘管政府將責任推給了反叛軍。而美國總統川普(Donald Trump)則在5日的記者會上，譴責阿薩德政權使用化學攻擊已經踩到「紅線」，不排除將對敘利亞發動軍事攻擊。而這番言論和川普之前對阿薩德政權的態度大不同，川普政府上周才表示，將阿薩德趕下台不是首要之務，而川普本人之前也曾多次批評歐巴馬介入敘利亞的衝突，也可見他的政府過去對敘利亞的執行綏靖政策的意味濃厚。

川普5日在和約旦國王阿卜杜拉二世(Abdullah II)的聯合記者會上，談及近日敘利亞使用慘無人道的化學攻擊時表示，這場化學毒氣攻擊已經踩到了美國的紅線，也改變了他對敘利亞阿薩德政權的想法，他說:「昨天這場傷害到兒童的攻擊對我有很大的影響...我對敘利亞及阿薩德的看法已經改變了非常多」。

川普和約旦國王阿卜杜拉二世。(圖/美聯社)

而川普在前一天的聲明中也表示，敘利亞這場針對無辜民眾包括兒童和婦女的化學攻擊，應該被譴責而且無法被文明社會所忽視，此舉令人髮指，應該歸究於阿薩德政權，而這也是過去歐巴馬政府的軟弱和優柔寡斷而導致。

川普的聲明指出前總統歐巴馬(Barack Obama)2012年時曾對敘利亞衝突議題畫下了「紅線」，表示只要阿塞德政權使用化學武器，就是踩到了這條紅線，而美國就會對其發動軍事攻擊。然而2013年阿薩德政府使用化學攻擊時，歐巴馬的軟弱讓他又退回紅線之內而沒有出兵敘利亞。川普也說:「我認為過去歐巴馬政府有很好的機會可以解決這場危機，當他畫下明確的紅線時，但當紅線被跨越後，他並沒有對敘利亞做出威脅，這讓我們不僅在敘利亞議題上退後了很多步，對世界其他地方也是如此」。

不過其實川普過去對於歐巴馬政府劃下的紅線很不認同，他在2013年9月時曾在推特上表示：「再說一遍，致我們非常愚蠢的領袖，別攻擊敘利亞，如果你攻擊了很多壞事會發生，而且美國得不到任何好處」，隔兩日後川普又再次推文：「歐巴馬總統，別攻擊敘利亞，那毫無益處，只會帶來巨大的壞處，把你的錢省下來去解決更重要的事情」，多次表達對美國出兵敘利亞的不認同。

駐聯合國大使海莉今天在聯合國安全會議上，手拿敘利亞化攻罹難者的照片發表演講。(圖/美聯社)

而川普所任命的駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)上星期才剛表示，川普政府的首要之務不再是要阿薩德政權下台，她表示儘管美國認為阿薩德政權是一個障礙，但並不會專注於要趕他下台。不過在化學攻擊之後，她的措辭變得相對強烈，她在周三的聯合國安全會議上就敘利亞議題表示，如果聯合國始終未能履行它的義務的話，美國將採取自己的行動。同時她也批評敘利亞的同盟，伊朗和俄國，未能阻止敘利亞這次發動化學攻擊。

而俄國周三表示拒絕為這場攻擊負責，並稱這次的化學攻擊是一場意外，是敘利亞發動的一場空中攻擊，擊中了恐怖份子的倉庫，而倉庫中含有有毒物質才導致毒氣釋出。

而川普認明的國務卿提勒森(Rex Tillerson)，過去對要阿薩德下台的政策都語帶保留，他也才在上周出訪土耳其時表示，阿薩德政府的去留應該交給敘利亞人民決定。而在週二化學攻擊之後，他發表的聲明中譴責了阿薩德政府的作為，「任何人使用化學武器攻擊自己的人民，都是無視人類的尊嚴，而且應該要被追究」，但仍沒提及要阿薩德政府下台，而他也在聲明中譴責了俄國及伊朗，呼籲兩國應該要發揮自己對敘利亞的影響力，來避免類似的事件再次發生。

(中時電子報)