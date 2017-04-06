媽祖環保繞境 PM2.5最大濃度減半

環保署監資處處長張順欽召開記者會說明監測情形。（環保署提供）

環保署今日召開記者會公布今年大甲媽祖遶境的空氣品質監測數據，發現今年的PM2.5濃度平均值比去年減少約2成，瞬間最大濃度則比去年少了一半。環保署分析，宮廟、民眾自發使用瓦斯、電子替代傳統鞭炮燃放，顯示空氣品值已受到民眾重視，有明顯改善。

為了調查民俗慶典活動對空氣品質的影響，環保署派員自3月24日起，隨行進行9天8夜的空品監測活動，途中除了於5處宮廟設置固定式感測器外，也隨身配戴藍芽感測器，即時透過手機監測遶境隊伍沿途所經廟宇及重要活動地點周邊的PM2.5濃度。

根據環保署監測資料，今年大甲媽祖遶境測得的PM2.5濃度平均值約為每立方公尺88微克，低於去年平均值每立方公尺112微克，減少約2成。瞬間最高濃度方面，今年測得最大值是台中大甲無極三清總道院旁，達到每立方公尺2307微克，但此數字也遠低於去年在彰化市中山路三段測得的最高值每立方公尺4188微克。

環保署指出，民眾施放傳統鞭炮的頻率有減少趨勢，大型火瀑布及拖板車施放高空煙火的情形也相較去年減少，各個陣頭所施放的鞭炮、煙火數量比往年少了許多，大甲鎮瀾宮除了依古禮施放起駕3枚起馬炮以外，並未施放任何其他鞭炮。

環保署監資處處長張順欽表示，今年遶境活動對空氣品質的影響明顯比去年改善很多，平均值和最大值都比去年監測到的數值更低，彰化繞境過程去年曾測得每立方公尺4188微克的濃度，同樣的場景今年只測得每立方公尺2106微克的濃度，少了將近一半。

張順欽指出，燃燒鞭炮和燒金紙的規模都比以前少，這兩年有一些宮廟也推出用瓦斯、電子製造聲響的環保鞭炮，能達到氣氛效果，也降低對空氣品質的影響，此次遶境活動也有發現更多類似設備投入使用，取代傳統鞭炮。

(中時)