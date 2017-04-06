2017生態旅遊年 日月潭星光螢火季啟動

日月潭地區賞螢據點不少。（沈揮勝翻攝）

活動連絡窗口。（沈揮勝翻攝）

今年日月潭賞螢活動，結合地方觀光產業，創造多元旅遊方式及產值。（沈揮勝攝）

日月潭一年一度的賞螢季活動即將展開，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處剛剛在向山遊客中心召開暖身記者會，為「2017生態旅遊年.日月潭星光螢火季」揭序幕。

活動由近日剛回鍋到任的日管處處長洪維新、縣府觀光處長王源鍾、魚池鄉長陳錦倫共同主持；螢火蟲專家農委會特生中心經營管理組長何建鎔提醒遊客，賞螢時要愛惜棲地環境、有防蛇意識並避免手電筒照射；尤其要留意，攝影勿用閃光燈。

日月潭生態資源豐富，每年4、5月間為夜間賞螢之最佳時期，像是魚池日月潭的頭社、桃米、潭南及蓮華池等地區都是著名的賞螢地點。配合2017螢火蟲生態旅遊年，日月潭的各賞螢主辦單位也分別結合了在地特色，規畫桃米賞螢秘境遠足趣、潭南賞螢部落文化體驗、頭社賞螢農村樂、潭區賞螢自行車及品茗等多元生態遊程，提供遊客至日月潭賞螢有更豐富的生態體驗。

暖身活動現場由日月潭地區各賞螢活動主辦單位透過情境佈置，展現其生態遊程之主題特色。同時揭示至日月潭賞螢好康多多，例如參與「生態旅遊日記徵文」、「星光集章送好禮」、「分享貼文抽好禮」等好康活動，即可獲得精美的限量活動紀念品－賞螢野餐提袋，並有機會參加加碼抽大獎活動，將送出18度C巧克力工房巧克力禮盒及免費住宿體驗券等超過40個獎項。

在地產業商家也配合賞螢活動紛紛祭出多項優惠折扣，只要至活動網站下載產業商家優惠券即可使用，豐富的活動內容與多項好禮優惠，讓來日月潭賞螢的你滿載而歸！

為維謢螢火蟲棲地、營造優質賞螢活動環境與服務，在日管處、地主與各相關單位共同合作之下，日前已於3月底相繼完成清淨家園、賞螢生態導覽解說人員培訓教育訓練等活動，為2017日月潭星光螢火季做好了準備。

期盼民眾在賞螢的同時，遵守「三不一沒有」的守則：不要大聲喧嘩、不抓螢火蟲、不拿手電筒直射螢火蟲、沒有光害，也請大家不要自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，才不會影響到螢火蟲的繁殖，未來才可以看到更多美麗的火金姑。

更多活動內容請詳見活動網站：

http://www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/2017firefly/

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(中時)