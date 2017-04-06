新光三越初夏購物節開打 Apple Pay同步上線

新光三越初夏購物節開打，貴賓卡友使用Apple Pay購物享獨家絕pay好禮三重送。（新光三越提供）

新光三越今（6日）起至26日是初夏購物節SUMMER SHOPPING FESTIVAL，Apple Pay同步上線，貴賓卡友使用Apple Pay購物享獨家絕pay好禮三重送，新光三越與台新銀行祭出300萬元，邀貴賓卡友在檔期綁定台新銀行新光三越聯名卡使用Apple Pay，有機會享百元刷卡金、買Apple Watch享88折、指定百大品牌回饋10%等全台最優惠獨家超值好康！

在各百貨中，新光三越有16家分店，擁有全台最多、超過8000台收銀機台及眾多專櫃人員，今天趁檔期開打，正式就緒。期間，貴賓卡友可獨享媲美周年慶規格的百貨美妝最強陣容，以及6至19日化妝品天天滿3000送300電子贈品禮券、搭配聯名卡再享首四日滿5000送300電子贈品禮券等好康回饋。

(中時)