就差這一味 吃美味變吃官司

楊嫌偷蒜頭行蹤被路口監視品拍下。（許素惠翻攝）

楊嫌（左）偷蒜頭煮湯要吃美味，沒想到吃上官司。（許素惠翻攝）

49歲的楊姓虎尾鎮民煮湯，獨缺蒜頭提味，心想所需不多，且近來蒜價高，突起賊心，便騎機到附近蒜田順手牽羊偷採了8株，李姓田主發現報警，警依路口監視器查出他涉重嫌，通知到案，楊坦承採了8株，訊後被依竊盜罪嫌函送法辦，萬萬沒想到原想喝湯吃美味，卻因8株蒜吃上官司。

李姓被害人說，蒜頭是他母親種的，品質很好，雖然只被偷走8株，損失不大，但是全是母親的心血。今年蒜頭因產量稀少，價格最高曾飆到每台斤60元，目前大約30元左右。

(中時)