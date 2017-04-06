影視音學校夯到提前招生 小野：只想成功的人不要來

小野接受《蔻蔻早餐》電台專訪，強調實驗機構是讓學生做自己想做的事，若只想當社會定義的成功者，「千萬不要來報名。」（《蔻蔻早餐》製作單位提供）

知名作家小野去年受台北市長柯文哲邀請，出任台北市文化基金會董事長，更擔任台北市影視音實驗教育機構校長，推廣實驗教育。去年學校首屆招生，報名學生擠破頭，新學年9月才開始，就因太多家長詢問，提前到年初招生面試。小野今接受《蔻蔻早餐》電台專訪，強調實驗機構是讓學生做自己想做的事，若只想當社會定義的成功者，「千萬不要來報名。」

主持人周玉蔻好奇，小野在文基會、實驗教育機構均是無給職，為什麼願意幫柯文哲做事。小野說，他曾在陽明醫學院授課，當時柯是他的學生，他曾經改錯考卷，多扣三分，讓柯文哲耿耿於懷，每見面就提一次，「他連當時的題目都記得。」小野打趣說，會答應柯的邀請，是「欠他的。」

小野表示，柯文哲跟傳統政治人物不同，講話非常直接，柯談起「文化」從不會吹牛，反倒會直接承認「我真的沒有文化」，需要別人幫忙。小野說，去年蔡英文總統當選，隔天柯文哲馬上找他，擔心新政府會「搶人」，希望小野出任文基會董事長，他心想反正不用上班、開會，也不必被議會質詢，就答應了。他也認為，柯文哲雖說自己沒文化，但能夠尊重文化執行者，就是好市長。

談到影視音實驗教育機構，小野說，他們在寶藏巖上課，跟社區居民、藝術家一起生活，上課方式和教材都突破傳統形式，社會課不用課本，老師會直接帶學生田野調查；他教編劇課也不用教材，直接把學生帶到自己的工作室，用他的方式教課。

很多人質疑實驗教育的辦學成效，小野說，影視音機構是讓不適應傳統教育的人有新的選擇，將學生塑造成自己想成為的人，畢業後個人的生涯發展，不能完全歸咎於這3年的教育。想要坐領高薪、只想著要成功的人，「千萬不要來唸。」

他也提到，影視音機構混齡授課，突破了法令和體制的限制，有很多學生躍躍欲試，今年特別提前招生，已完成面試，他認為學校發展約要5、6年慢慢成熟，有第一屆畢業生後，較能看出實驗教育的成果和意義。

(中時)