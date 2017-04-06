遇「她」大方掀裙曬腿 費玉清冷靜不為所動

費玉清縱橫歌壇40餘年，人氣超夯。（圖／本報系資料照片）

費玉清（小哥）以優美、清新嗓音，縱橫歌壇40餘年，61歲的小哥人氣超夯，6月份將首度攻蛋舉行個唱，門票一開賣就秒殺，票房大開紅盤。而當費玉清遇到愛搞怪的歌手吳莫愁以及羅志祥反串女生「朱碧石」無厘頭互動，小哥則在旁相當冷靜、不為所動。

吳莫愁翻開與費玉清、羅志祥舊照，當時羅志祥身穿女裝，反串女生「朱碧石」，吳莫愁大讚：「我好喜歡她，她人很好，比我還美那麼一點點兒。」儘管「朱碧石」曾搞笑對她說「我比你红」，讓吳莫愁直呼：「即使我很想扯他的假髮，我也依舊保持女王風範。」

面對吳莫愁和羅志祥逗趣互動，費玉清則是相當冷靜。（圖／取材自吳莫愁微博）

「朱碧石」甚至直接掀起裙子，大方露腿，吳莫愁驚訝得張大嘴巴。面對吳莫愁和羅志祥逗趣互動，費玉清則是相當鎮定、不為所動，並以招牌笑容與兩人合照，三人逗趣同框，羅志祥更直呼：「哈哈哈哈哈朱碧石怎麼那麼隨便啊，大腿就這樣隨便給大家看！」

(中時電子報)