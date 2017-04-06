川普對敘立場丕變 恐連帶與俄翻臉

美國總統川普今天指控敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政權以毒氣攻擊平民「超越紅線」，還說他對敘國和阿塞德的態度已轉變。這項轉變恐敞開與莫斯科當局嫌隙的大門。

路透社報導，川普婉拒說明他的執政團隊是否將因應，若會，又將如何因應。但他說，這起造成至少70死、奪走多條兒童性命的攻擊案「跨越許多許多底線」，暗指前總統歐巴馬曾揚言，如果動用這類武器，將空襲推翻阿塞德（Bashar al-Assad）。

他說：「我告訴諸位，已經開始了，我對敘利亞和阿塞德的態度已有大幅度轉變。」但稍早他被問及是否會規劃新的敘利亞政策，川普說，「再看看」。

川普形容這起攻擊「恐怖駭人」、「不堪入耳」，並怪罪歐巴馬認定敘利亞踩紅線，卻遲遲未如揚言般推翻阿塞德政權。當被問及川普是否有責任回應這場攻擊，川普說：「我現在有責任了。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導說，川普說：「現在是我的責任，這是大好機會。」

美方也拒絕接受俄羅斯稱這場攻擊應歸咎於敘利亞反抗軍的主張。

川普的發言暗示著早期跟俄羅斯頻頻示好的川普白宮，恐與克里姆林宮出現嫌隙。川普今天沒有點名俄羅斯，但國務卿提勒森（Rex Tillerson）表示，俄羅斯該是時候審慎考慮他們支持阿塞德的立場。

路透社分析，敘利亞最新事件意味川普現在面臨跟歐巴馬相同的兩難局面：是要公開挑戰莫斯科、冒險深陷中東戰事以懲罰阿塞德動用禁用武器？還是冒險被外界解讀軟弱，妥協接受敘利亞領袖續掌政權？

部分敘利亞反抗軍盛讚川普，說這份聲明看似美國政策轉向，但也有人說，現在還無法看出川普這番話能否產生政策上的實質轉變。

美國境內將密切關注川普如何因應與莫斯科當局的外交對質，因為川普許多政治敵手均指控說，川普太過支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。（譯者：中央社蔡佳敏）1060406

(中央社)