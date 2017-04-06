臨請病假遭解僱 義籍機師求償二審敗訴

義大利籍機師休假期間返義大利因病無法趕回台灣值勤，遭長榮航空以曠工3天為由解僱，機師不服提告求償7月薪資，高等法院今天認定長榮依勞基法解僱有理，判機師敗訴。可上訴。

判決指出，一名義大利籍男子主張，他在民國99年10月底起受僱長榮航空擔任機師，於103年4月1日至12日請特休返回義大利，但4月9日時因背痛，經醫師治療後，在值勤前12小時向公司聯繫表示，無法趕回台灣執4月13日的勤務，要請病假6天；未料，長榮公司以連續曠工3天為由，片面終止兩造僱傭關係，他請求7個月薪資逾新台幣135萬元。

一審判長榮公司敗訴，須給付逾135萬元，長榮公司提起上訴，由台灣高等法院審理。

長榮公司主張，機師分別在4月12日、13日及15日提出病假申請，其中15日有檢附診斷證明，但證明的日期倒填，內容多所矛盾，疑為事後製作，至今未證明罹有何病而需申請病假休養長達6天，認為機師虛構生病目的是為了連續休假，應為蓄意曠工。

高院調查，依機師居住地、長榮公司提供的免費航班、飛航時間、轉機時間等，推估機師至少應在12日凌晨以前從義大利家中出發，但機師是在12日晚間10時始與長榮聯繫，可見機師在勤務報到時間前，未有返台執行勤務的準備。

機師雖符合內規在勤務報到時間前12小時，在義大利先後以電話或電子郵件向公司提出病假6天申請，但事後並未提出合理有效的證明文件，因此無證據證明機師有請病假的正當理由，長榮依勞基法解僱機師有理，改判機師敗訴。1060406

(中央社)