4月8日滷肉飯大pk 選出傳統市場天下第一攤
滷肉飯是國民美食，台北市產發局為讓市民更親近傳統市場的活動和能量，舉辦「台北傳統市場節」，4月8日到9日在花博圓山公園長廊廣場展出傳統市場最具特色的嚴選美食，現場將集結近百家市場攤商，同時徵集現場30位民眾與專家共同評選出「天下第一攤」滷肉飯，現場美食大比拚，盛況可期。
今年嚴選的10 家滷肉飯攤商都有具有知名度和口碑，如「北投矮仔財」、美食家舒國治推荐的60年老店「東門城」、20元銅板美食「古早味」等，還有素食者也能品嚐的「素燥飯」，活動當天會徵集現場30位民眾與評審共同評選經典滷肉飯。
此外傳統美食區、百貨商品區之外還有「拾在幸福」限量福袋，只要10元就可將天下第一攤金賞商品及傳統市場在地美食帶回家。現場還有手作學堂可DIY手搓愛玉和棕子香包，花博公園花海廣場還有兒童超跑遊樂園，讓孩童開心遊樂。
民眾若攜帶美耐皿餐具至現場回收，即可兌換304級不鏽鋼餐具；若於現場以環保餐具用餐，還可獲得特定攤商的優惠折扣。
(中時)
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