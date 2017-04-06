射程800公里 覆蓋北韓 韓成功試射飛彈
韓國高官6日首度透露，隸屬國防部的國防科學研究所日前在忠清南道泰安郡成功試射800公里射程的玄武系列彈道飛彈，向執意發展核武的金正恩政權發出強烈警告。
據韓聯社報導，韓國防長韓民求現場參觀了實彈射擊，認為發射、飛行與命中全程的性能都符合標準。據悉，該型飛彈將年內服役。飛彈從韓國南陲的濟州島發射時，可遠及北韓西北端的新義州，如部署在韓國東南部的浦項，則可充分覆蓋北韓全境。
韓軍加緊研發這一核心戰略武器，旨在增強大規模懲罰報復能力，以便在發現北韓有動用核武跡象時搶先斬首，消滅北韓首腦機關。
韓國境內有數千美國駐軍，雖然在美方的安全保護傘下，但首爾2012年與華府達成協議，為了防範北韓的核威脅，將彈道飛彈的射程增為近3倍。也從那時起，韓國便不斷發展射程更遠的飛彈。
(中時電子報)
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