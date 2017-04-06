松本潤偷吃AV女優4年 井上真央出面回應了！
井上真央因2005年和松本潤合作日版《流星花園》而交往，兩人長達12年的感情，卻在去年底時發生變化。松本潤因爆出偷吃AV女優葵司4年，井上真央被爆瀕臨崩潰、甚至有引退意思，可近日她外出溜狗被堵，罕見不避諱大方談此事，不僅否認要引退，甚至有些力挺松本潤，令許多網友都相當意外。
井上真央日前被《女性自身》堵到，她一改過去低調避談風格，所有問題來者不拒，由於先前有傳兩人有意結婚，她就尷尬表示「不能在這裡說，要透過事務所回答。」但被問到婚期是否就在近期？她則否認。
只是松本潤被爆出偷吃AV女優葵司，井上真央屢次被爆崩潰、還有引退傳聞，但她就無奈表示「這說法讓我很吃驚，但沒辦法，這工作就是會引來誤會。」她也強調自己就快要復出了，只是還沒對外公開；至於松本潤的八卦，井上真央也認為不是完全屬實，心情絲毫不受影響，但外界認為兩人真要開花結果，恐怕還有段路得走。
(中時電子報)
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