幼兒園喊漲 教育部：理由不足

一例一休上路，各地私立幼兒園收費喊漲！教育部國教署長邱乾國今天表示，幼兒園本來就適用《勞基法》、採行周休二日，一例一休帶來的衝擊應該不大，他們可以針對受到影響的課後留園調整費用，但不是對所有園生一致性調漲學費。

根據統計，6都共有442所私立幼兒園擬9月新學年調漲收費，其中台北市80所私幼申請的平均調幅是40％，家長每月至少得多支出4800元，這股漲價風，引起家長關心。

邱乾國說，幼兒園若遇到人事成本增加、設施設備改善或原物料調整等，可申請調漲收費，由地方政府審核，結果要報教育部備查。教育部每年編列69億元補助5歲幼兒讀幼兒園免學費，因此，對於幼兒園要調漲收費，教育部仍有工具可以進行管控。

「不應該什麼事都掛到一例一休」，邱乾國說，幼兒園運作原本就適用《勞基法》，一例一休對他們的影響不大，如果因此要來調漲收費，「理由不足」。

邱乾國說，一例一休上路後，幼兒園可能會因為延長教保時間或假日活動造成加班費支出增加，那就去討論課後留園的費用是否要調整，而不是一體適用所有園生漲學費。

全國幼教家長聯合總會總會長蘇祐晟表示，現在公幼嚴重不足，許多家長只好將小孩送到私幼，而私幼又貴得嚇人，以台北市為例，每學期註冊費要3、4萬元，每個月要再繳1.2萬到1.8萬元的月費，平均1個月負擔2萬元，如果9月起又要漲價，那真的會讓家長吃不消。

蘇祐晟說，家有小孩讀幼兒園的家長，通常是進入職場沒多久的年輕夫妻，「一個月才賺多少錢」，他們經濟狀況很緊，而且要下班後才能去接小孩，因此小孩每天放學後留園的比例很高。對於教育部認為幼兒園可以調漲課後留園費用，他不支持，主張政府應該出來管控，避免再增加年輕人的生活壓力。

(中時)