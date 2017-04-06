台中市VIP安全通行環境 維護行人安全

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維護行人及學童行的安全，霧峰分局設置標線型人行道，堪稱VIP安全通行環境，頗獲好評。(林欣儀翻攝)

建立人本交通環境及鄰里友善空間，台中市警局霧峰分局擇定轄內人、車易爭道路段，分別規畫設置標線型人行道，提供人、車VIP安全通行環境，目前共設置三處VIP人行道，頗獲好評。

這三處VIP通行環境分別為霧峰區大同路及明台高中周邊、大里區德芳路一段至東榮路口、大里區向學一路緊臨塗城國小正門，三處地點分別因人行道寬度不足，且行人通行量大、或學生上下學時易與車爭道，造成險象環生的情況。

霧峰分局指出，三處標線型人行道設置至今，已派員於人車潮多的時間前往宣導、勸導，目前共印發宣導文宣825份、當場勸導車主駛離共165件、取締違規車687件，有效維護行人權益、提供學童與民眾安全通行環境。

(中時)