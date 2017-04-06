替代役投入長照 陳時中：可行性高

針對替代役投入長照的議題，衛福部長陳時中（見圖）6日在立法院社會福利 及衛生環境委員會備詢前受訪表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入 長照事業，讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益。（劉宗龍攝）

針對替代役投入長照的議題，衛福部長陳時中（見圖）6日在立法院社會福利 及衛生環境委員會備詢前受訪表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入 長照事業，讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益。（劉宗龍攝）

針對替代役投入長照的議題，衛福部長陳時中（見圖）6日在立法院社會福利 及衛生環境委員會備詢前受訪表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入 長照事業，讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益。（劉宗龍攝）

針對替代役投入長照的議題，衛福部長陳時中6日在立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入長照事業，讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益。

(中時)